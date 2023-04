«La fonction publique compte encore trop de branquignols», lance François Culot, le maire de Virton exclut des intercommunales (vidéo)

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

François Culot, le maire de Virton, n’a pas beaucoup de pudeur langagière, il aime parler trash. Et il l’assume. Dans son dernier livre « Le déclic de Compostelle » aux Éditions « Image publique », le maire décortique les plaies de notre démocratie. Les institutions s’en prennent plein la figure. Non sur leur utilité, mais leur fonctionnement. Et sur le profil des gens qui sont aux commandes. « Environ 20 des parlementaires fédéraux sont des juristes et cela me gêne », dénonce, dès les premières pages de son livre, François Culot.