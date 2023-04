Après le flop des précédentes élections, la section PS de Boussu a choisi son nouveau président: «Je serai le coordinateur des bonnes idées»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Ce jeudi avait lieu les élections de la section locale du parti socialiste de Boussu. Après le flop des précédentes élections, un nouveau président a enfin été choisi. Pour rappel, l’ancien président, Julien Dupont, était seul candidat mais n’avait pas été élu pour autant. Il reconnaissait lui-même s’être présenté par défaut, faute de volontaire, et n’être pas surpris du résultat. « Nos projets ont été retardés par le Covid et puis il y a eu des problèmes en interne, on n’a jamais réussi à relancer la machine », confiait alors le jeune socialiste.