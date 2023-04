Un couple prépare une vengeance crapuleuse envers un propriétaire Airbnb… Cela a duré 25 jours…

Sa facture s’élève à 1 418 euros. Il doit payer cette somme car deux touristes chinois ont laissé les robinets ouverts et les lumières allumées pendant 25 jours, rapportent les médias locaux cités par The Independant.

Ils ont allumé toutes les lumières, les robinets d’eau et tous les appareils qui se trouvaient dans l’appartement. 120 000 litres d’eau ont été gaspillés dans cette vengeance, soit l’équivalent de deux mois de consommation d’eau pour huit personnes. Après enquête, il s’est avéré que le couple n’est allé que 5 fois dans l’appartement pour la durée de leur séjour. Une fois qu’ils sont partis, le propriétaire a constaté une augmentation considérable de sa consommation. Il s’est retrouvé avec une facture de 1 418 euros (657 euros pour le gaz, 105 euros pour l’eau et l’électricité et 656 euros pour les autres frais).