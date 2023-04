«Future is here»: une initiative pour donner aux jeunes Bruxellois le goût et l’envie d’entreprendre!

Du 21 au 23 avril se tenait la seconde édition de l’événement Futureishere.brussels. Organisé par l’ASBL « 100.000 entrepreneurs », cet événement vise notamment à encourager les jeunes Bruxellois à présenter un projet entrepreneurial dans le cadre d’un concours ouvert aux jeunes de 18 à 35 ans. Dimanche, à Bozar, les candidats ont présenté leur projet à un panel d’experts et d’entrepreneurs. Trois lauréats ont été désignés dans le domaine de l’artisanat gastronomique, du sport et des STEM (Sciences, Technologies, Ingénierie et Mathématiques). Ils seront notamment coachés par des professionnels issus du monde de l’entreprise afin de concrétiser leur projet.

« L’initiative Futureishere.brussels’ de l’association 100.000 entrepreneurs est intéressante à plus d’un titre. Elle mobilise les jeunes bruxellois autour de projets entrepreneuriaux afin de valoriser l’image de notre capitale. Une façon extrêmement positive de valoriser leurs idées. Entre tradition culinaire, économie du sport et technologie du futur, j’ai pu constater que les idées ne manquent certainement pas chez nos entrepreneurs en devenir ! Une bonne nouvelle quand on sait que l’emploi est un enjeu essentiel à Bruxelles. Entreprendre, c’est concrétiser un projet que l’on peut concilier avec un objectif sociétal, créer son propre emploi mais aussi, parfois, celui des autres ! », déclare Valérie Glatigny (MR), ministre en charge de la Promotion de Bruxelles et de la Jeunesse.

« IFREQ », une application capable de détecter le niveau intrinsèque d’un sportif et d’adapter son entraînement de manière spécifique a reçu le prix dans la catégorie Sport. « Lusty Foods », une marque de sauces à base de légumes et de légumineuses comme alternative aux sauces à base de matières grasses, a été récompensée en Gastronomie. « Mineralio », fournisseur d’objets design réalisés sur base de fragments et de poudres de biominéraux revalorisées comme des coquilles de moules de façon à réduire la production de gaz à effet de serre, remporte les félicitations dans la catégorie STEM.

D.R. Chaque lauréat reçoit trois mois de coworking offert par la Belgian workspace association, des formations offertes par hub.brussels, l’opportunité de présenter son projet auprès d’un membre de l’équipe de BeAngels, la validation accélérée pour participer au forum de Mind & Market du 22 juin à Marche et une courte vidéo de leur projet sera réalisée et mise en avant sur les réseaux de 100.000 entrepreneurs.