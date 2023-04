Esteban Delbart du restaurant «Pastella» à La Louvière élu meilleur pizzaïolo de Belgique!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Natif de La Louvière, Alèn Sayadian se laisse convaincre par son ami d’enfance, Thomas Albanese, et quitte son poste en tant qu’agent de sécurité à l’aéroport de Charleroi pour ouvrir leur premier restaurant « Pastella ». Située dans la Cité des Loups, l’enseigne propose depuis deux ans des pastellas, de la pizza et des pâtes, deux en un. Pour la première fois ce mardi, les acolytes et deux de leurs pizzaïolos embarquaient pour Parme, à destination du championnat mondial de la pizza...