Mouscron: la Maison Communale de Promotion de la Santé s’engage dans le «Mois sans tabac»

« Ensemble vers un nouveau souffle » est une campagne annuelle de prévention et de gestion du tabagisme à l’initiative du Plan Wallon Sans Tabac. Cette campagne aborde la prévention et la gestion du tabagisme au sens large, dans une perspective positive, encourageante et non-jugeante.

La Maison Communale de Promotion de la Santé de Mouscron s’engage dans cette campagne tout au long du mois de mai en proposant le « Mois sans Tabac ». Trois activités principales sont programmées :