Il y a six ans, la situation financière de la société de gilles « Les Bons Amis » et des femmes des « Boute-en-Train » de Piéton devient intenable et ses membres rangent leur costume. Aujourd’hui revigorés, ils sont tous très motivés de retrouver leur folklore traditionnel et familial dans leur village qu’ils aiment tant.