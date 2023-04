Une personne décède dans l’incendie d’une maison, rue des Champs, à Grâce-Hollogne

Rapidement arrivés sur les lieux, les pompiers de Liège ont maîtrisé le sinistre et ils ont réussi à sortir deux chiens et un chat.

Malheureusement, une personne était inconsciente. Malgré l’intervention des ambulanciers et du médecin du SMUR, les manœuvres de réanimation furent vaines. Les premiers éléments de l’enquête semblent indiquer que le feu a pris dans la cuisine de l’habitation mais on ignore la cause de l’incendie.