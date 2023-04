La commune de Frasnes vote la dotation à la zone de police des Collines et espère une présence policière accrue sur l’entité

Si la majoration de 5 % est comprise par les conseillers frasnois, c’est moins évident pour d’autres communes de la zone de police. « Cette majoration de 5 % est logique vu l’augmentation du personnel et la nouvelle politique du chef de zone qui augmente l’attractivité de notre zone, donc c’est normal de payer plus. Mais qu’en est-il de Flobecq ? Est-ce que Flobecq est d’accord pour cette augmentation et va-t-elle payer ses arriérés ? », s’inquiète le conseiller indépendant Jacques Dupire. Il espère que la présence policière augmentera sur l’entité.

« Flobecq et Lessines n’ont pas payé les deux années antérieures : c’est en justice », confirme la bourgmestre Carine De Saint-Martin. « Les deux seules communes à avoir payé, ce sont Ellezelles et nous. J’espère que cela va se régler avec Flobecq et Lessines ».