Lutte pour les PO1: le Standard mené contre OHL, Bruges déroule face à Eupen et est virtuellement 4e (direct)

Ce dimanche, la phase classique de la Jupiler Pro League aura livré tous ses secrets à l’issue de la 34e journée. Mais la dernière salve de rencontres doit encore décider du destin de nombreuses équipes à tous niveaux. La Gantoise, Bruges et le Standard se disputent notamment la dernière place dans le Top 4.

La Gantoise (4e, 56 points) recevra Ostende, relégué, et a son sort entre ses mains dans la course aux play-offs 1. En cas de victoire, les Buffalos sont assurés de finir devant le Club Bruges (5e, 56 points) et le Standard de Liège (6e, 55 points), qui peuvent encore les dépasser. Le Club reçoit Eupen (15e, 28 points), qui joue son maintien, et le Standard se déplace à Louvain (11e, 45 points), toujours à la lutte pour une place en play-offs 2.