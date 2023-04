Affaire des pensions: les politiques se noient dans leurs privilèges et la colère des Belges

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Un feuilleton déplorable qui nourrit l’antipolitisme. Parlement européen, parlement fédéral, parlements régionaux, c’est un feu d’artifice, ces derniers mois, qui ne va pas arranger la défiance des citoyens à l’égard des politiques. Carrément une bombe à fragmentation : elle a d’abord touché quelques hauts fonctionnaires de la Chambre et anciens présidents. Le scandale s’est ensuite répandu parmi les députés, aussi d’autres parlements. « Scandale », un mot trop fort pour quelque chose dont la légalité pose encore question ? Non : « scandale » nous semble totalement approprié.

On en veut pour preuve le football panique qui a vu les parlements fédéral et flamand supprimer illico la mesure… Pourquoi le faire si cela n’a rien d’illégal ? Un feuilleton qui passionne et écœure à la fois, avec ses rebondissements et ses invraisemblances comme ce procès-verbal introuvable d’une réunion importante de juillet 2013…

Des contrastes saisissants qui deviennent insupportables

Voir des politiques tomber des nues alors qu’on parle de textes en vigueur depuis dix ou vingt ans. Un bonus visiblement avalisé en 2013, au moment où les députés réduisaient fortement leur pension future, de par le simple fait, plus que légitime, de faire passer leur carrière complète de 20 à 36 ans (c’est même 45 ans aujourd’hui).