Un panneau informatif sur le Contrat captage a pris place dans les communes de Libramont et Chiny

Initié et financé par la Société Publique de Gestion de l’Eau (SPGE), le Contrat captage est un accord visant à préserver ou améliorer la qualité de l’eau potabilisable. Il est conclu entre différents organismes et les agriculteurs du territoire concerné. Valoriser leur travail à travers des actions de sensibilisation permet de conscientiser les citoyens de la volonté et la bienveillance des agriculteurs envers l’environnement.

Une mise au jour du projet

Sur ce panneau, on retrouve tout un tas d’informations : le type de prise d’eau, le producteur d’eau, les caractéristiques du territoire… et quelques actions phares du programme. Dans le cas du Contrat captage de Libramont, l’accent est mis sur les Cultures à Bas Niveau d’Impact. La luzerne et le miscanthus en font partie. Ces deux cultures n’ont besoin ni de fertilisants, ni de traitement phytopharmaceutiques. Toutefois, elles ne sont pas encore bien développées chez nous. Les agriculteurs s’intéressent à ces cultures et souhaitent découvrir leurs atouts. Cette pratique est donc une solution intéressante pour protéger la ressource en eau.