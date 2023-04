«The Last Kingdom: Sept rois doivent mourir»: suite et fin satisfaisante pour la série épique de Netflix

Netflix nous en remet un peu plus avec « The Last Kingdom : Sept rois doivent mourir », un film annoncé à l’issue de la saison 5 de la série épique, que les fans pensaient être la dernière. Le 14 avril dernier, ils ont enfin pu retrouver leur héros favori, Uhtred de Bebbanburg, créé par Bernard Cornwell, dans sa saga littéraire « Les Histoires saxonnes ». Alors qu’il règne sur la Northumbrie, Uhtred est appelé à aider son ancien protégé, Aethelstan, à accéder au trône de l’île de Bretagne suite à la mort de son père le roi Edward. Ils doivent ainsi affronter un autre héritier, mais surtout des envahisseurs danois, et d’autres souverains, à travers un royaume fracturé, dans l’espoir de parvenir enfin à unir l’Angleterre.

de videos

Lire aussi «Les immanquables»: pourquoi faut-il absolument voir «Sweet Tooth» sur Netflix? (vidéo)

Malgré une intrigue dense et de nombreux personnages, anciens comme nouveaux, le film semble tenir la route en tant qu’aventure individuelle. Durant près de deux heures, il prend son temps pour poser le décor, et reste donc accessible à un public large, qui n’aurait pas suivi la série originale avec beaucoup d’assiduité. De même, pour les fans de la première heure, il s’agit d’une occasion de se plonger dans une nouvelle épopée aux conséquences épiques et de découvrir de nouvelles batailles. Sans trop vous en dévoiler, on peut vous dire que cette conclusion a su les ravir, comme en témoignent les nombreux tweets doux-amers qu’on peut lire depuis quelques jours.