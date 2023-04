Après quatre ans d’attente, le carnaval de la Marquise d’Habay a fait son retour sous une pluie… de confettis: voici les plus belles photos

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’occasion pour les petits et les grands de profiter de cette bonne ambiance et d’admirer le cortège des 34 groupes présents ce dimanche et venues de Belgique, de France, du Luxembourg, de Suisse ou encore d’Allemagne.

Cette huitième édition, attendue depuis 2020, aura tout de même été marquée par l’absence… du soleil. « On attendait ça depuis longtemps et il pleut, c’est dommage », raconte Lise, cette jeune maman habaysienne de 32 ans venue profiter de l’événement avec ses deux enfants.