Challenge La Meuse: le duo Koninckx-Vernikov s’impose à Jehanster, vainqueurs inédits à Sprimont

La première épreuve du week-end avait lieu à Jehanster vendredi soir sur un parcours de 8,6 kilomètres. Encore une fois, c’est Stéphane Koninckx qui s’est imposé chez les messieurs. Il a bouclé le parcours en 29 minutes et 33 secondes et il a cette fois devancé Julien Claessens de 13 secondes et Antoine Duvivier de 40 secondes. Chez les dames, Sonja Vernikov a ajouté une nouvelle victoire sur une manche du Challenge La Meuse à son palmarès. Elle a réalisé un temps de 35 minutes et 18 secondes, prenant la 15e place au général. Charlotte Vieilvoye (36 minutes et 34 secondes, 22e au général) et Aline Pesser (36 minutes et 34 secondes, 23e au général) complètent le podium féminin. Au total, 233 concurrents et concurrentes ont franchi la ligne d’arrivée.

La deuxième épreuve du week-end, c’était du côté de Sprimont, ce dimanche, avec Li Gripete di Lincé (12,5 kilomètres). Chez les messieurs, la course a été remportée par François Jockin en 50 minutes et 21 secondes devant Clément Renard et Michaël Happaerts. Chez les dames, c’est Clara Koeune qui s’est imposée, en réalisant un temps de 1 heure 3 minutes et 40 secondes, ce qui la classe au 26e rang au général. 117 athlètes ont franchi la ligne d’arrivée.