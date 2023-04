Manon enfermée 24h dans une cage pour son parrain Olivier Vandecasteele: maintenant, il faut du concret!

Il était un peu plus de 18h ce dimanche soir quand Manon, la filleule d’Olivier Vandecasteele, a quitté sa prison de la Grand-Place de Tournai. Elle a directement embrassé ses parents Joris et Nathalie avant de fondre en larmes dans les bras de son frère. « C’était émouvant », confirme la jeune fille après 24 heures les yeux bandés dans cette cage.

Son but n’était nullement de mettre la lumière sur elle. « C’est Olivier qu’il fallait voir dans cette cage », insiste son papa, Joris Brabant. Cette semaine, ce papa a fabriqué une prison de 2m2 pour sa fille, en pleurant. « Olivier, c’est son dieu, son amour de parrain. Mais c’est horrible de construire une prison pour sa fille. On ne fait pas des enfants pour les enfermer. Mais en le faisant, je n’avais aucun doute sur les intentions et la volonté de Manon. Elle allait relever le défi, elle n’abandonnera pas son parrain. Mais maintenant, après tous ces moments difficiles, il faut du concret, il faut que le gouvernement nous ramène des bonnes nouvelles, que les deux pieds d’Olivier touchent le sol belge ».