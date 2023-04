Julian Alaphilippe fier pour Remco Evenepoel: «Deux fois Liège, deux victoires, pu…»

Deux fois Liège, deux victoires, pu… ». Il n’avait même pas encore arrêté de rouler que Julian Alaphilippe laisser déjà exploser son admiration sur le Quai des Ardennes détrempé. « Ça a été un vrai travail collectif, je suis très content, c’était difficile de faire mieux », explique l’ex- double champion du monde, la voix cassée par la pluie, lui qui n’a jamais trouvé l’ouverture en Cité ardente. « Je suis un peu déçu pour Tadej Pogacar, éliminé sur une chute. Mais ça n’a pas changé grand-chose pour nous. On est resté concentré sur notre plan, on savait que Remco était très fort. C’est assez impressionnant cette capacité qu’il a à se louper aussi rarement quand il est dans cette condition. Je suis content… »

Le Français, qui n’avait plus couru depuis le Tour des Flandres et une chute lui vrillant le genou gauche, a retrouvé le dossard sur la Doyenne après un travail d’équipier qu’il a parfaitement réalisé, vidant toutes ses réserves dans le Rosier, notamment. Même si le visage est aussi maculé que fatigué, il ne peut cacher son énorme joie. « La pluie, à la fin, a bien usé mais ce n’est pas ce que je retiens, je suis surtout content d’avoir donné un coup de main à l’équipe, j’étais venu pour ça. J’ai vraiment un bon sentiment et ça fait du bien. Maintenant, je vais couper pendant quelques jours, un peu de récupération puis vais enchaîner avec des reconnaissances de certaines étapes du Tour de France, un stage en altitude puis le Dauphiné », sourit-il, 86e à près de quinze minutes de son intenable leader. Pour l’anecdote.