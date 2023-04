Le Liégeois de 43 anssautait sur lesados pour les toucher et les embrasser

La deuxième scène s’est déroulée dans le bus, le 23 août 2020. Le quadragénaire s’était assis à côté d’une jeune femme, il avait parlé avec elle de ses tatouages, puis il s’était montré tactile. Il avait fini par lui mettre la main sur la cuisse, et il l’avait embrassée brusquement, tout en lui annonçant qu’il avait une érection. La victime avait fait un bond en arrière, et elle s’était levée précipitamment, sortant à l’arrêt suivant. Des photos de suspects lui avaient été montrées, et elle avait reconnu le prévenu, qui avait été « immortalisé » lors des faits précédents.

Le quadragénaire a fait l’objet d’expertises psys qui ont conclu à une schizophrénie paranoïde, sans doute aggravée par la consommation de cannabis et d’alcool. « Je ne sais pas ce qui m’a pris, je ne leur voulais pas de mal, j’avais besoin d’amour… », a-t-il expliqué. « Mais je sais que ça ne va pas ». Il est actuellement en hôpital psychiatrique, où il semble avoir trouvé un certain équilibre. Le ministère public a requis son internement et Me Detournay, pour la défense, ne s’y est pas opposé.