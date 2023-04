Romelu Lukaku- Loïs Openda, les buteurs revanchards

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Domenico Tedesco peut avoir le sourire à moins de deux mois des matches éliminatoires pour l’Euro 2024 contre l’Autriche (samedi 17 juin) et en Estonie (mardi 20 juin). Ce week-end, le sélectionneur des Diables rouges a vu ses deux premiers choix en pointe de l’attaque briller : Romelu Lukaku et Loïs Openda ont tous deux inscrit un doublé avant de délivrer un assist pour un succès respectif, 0-3 à Empoli et 3-0 contre Monaco.