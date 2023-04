D2 ACFF - Acren/Lessines confirme ses bonnes dispositions à l’Union SG B

Acren 2

Les buts : 50e Kone/pen., 67e Blairon. Union SG B : Fellous, Wunga, Lopes, Asaidi, Huygevelde (81e Asri), Asoma (65e Abbass), Berradi, Matuba, Bafdili, Timassi, Mendoza. Acren : Alexandre, Lumen, Obin, Youdjouen, Lutundisa, Fuka, Sangare, Dominguez, Houzé, Bourlart (61e Blairon), Kone (84e Conde). Carte jaune : Asoma. Arbitre : M. Theunis.

En se déplaçant à Rebecq pour croiser le fer avec l’Union Saint-Gilloise B, Acren-Lessines aspirait à confirmer son bon état de forme récent.

Face à une formation bruxelloise timorée et dont la justesse technique n’était pas au rendez-vous, Acren comprenait rapidement qu’il y avait une belle occasion d’accrocher une victoire ce dimanche. Kone, à plusieurs reprises, avait la possibilité d’ouvrir la marque, mais ses tentatives étaient tantôt repoussées par Fellous, tantôt hors cadre.

Au retour des vestiaires, les visiteurs allaient profiter des erreurs locales. Dominguez récupérait un cuir mal dégagé par Fellous et Asaidi pour pousser ce second à la faute. Kone convertissait le penalty. Un quart d’heure plus tard, sur un corner magnifiquement joué, Blairon, monté au jeu quelques minutes plus tôt, envoyait un missile dans le plafond du goal unioniste.

Match sérieux

Deux buts qui coupaient les ailes de l’Union, malgré quelques possibilités offensives mal négociées, et qui permettaient à Acren de gérer la fin de rencontre avec sérieux. « Dans le jeu, le match fut plaisant et nous avons fait preuve de maturité afin de le remporter », expliquait le T2 Fabrice Milone. « Nous avons remporté les duels qu’il fallait et n’avons pas hésité à mettre le pied. Une équipe comme l’Union, il ne faut pas la laisser jouer, sinon elle peut faire très mal. »

Bien en place, les Acrenois ont livré une prestation d’ensemble aboutie. « Oui, nous avons été costauds techniquement, n’offrant que peu de possibilités à nos hôtes. Ce fut un match intelligent. »