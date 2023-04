Hockey: l’Old Club n’a toujours pas dit son dernier mot, La Gantoise bat le Waterloo Ducks

Racing – Daring : 2-2. Les semaines se suivent et se ressemblent pour les Ucclois qui ont, à nouveau, perdu des points capitaux dans la course pour les playoffs. En effet, opposés à des Molenbeekois qui ont le couteau entre les dents depuis la reprise pour assurer au plus vite leur maintien en Division d’honneur, les protégés de Xavier De Greve n’ont pas trouvé les ressources nécessaires pour renouer avec la victoire depuis leur médaille de bronze, en EHL, lors du week-end pascal. L’entame de match du Racing était d’ailleurs catastrophique puisque Alex Van Linthoudt ouvrait la marque pour les visiteurs après moins de 3 minutes de jeu d’un magnifique tir en revers croisé. Le Daring, qui défendait avec beaucoup de hargne, se montrait extrêmement efficace puisqu’il doublait son avance à la 50e minute avec un doublé de son capitaine. En toute fin de rencontre, les champions en titre parvenaient tout de même à inverser, en partie, la tendance, puisqu’ils recollaient au score. A la 61e minute, Jérôme Truyens, opportuniste reprenait une balle qui trainait dans le cercle au second poteau avant que Achille De Chaffoy ne fixe le score définitif de la partie à 2-2, quelques secondes après la sortie de son gardien, Jeremy Gucassoff. Un résultat extrêmement intéressant pour le Daring qui effectue certainement un pas supplémentaire vers le maintien. En revanche, ce 5e partage des Ucclois signe pratiquement la fin de leurs illusions pour accrocher une place dans le dernier carré. Bloqués actuellement à 4 unités du Waterloo Ducks, ils n’ont plus d’autre choix que de s’imposer, dimanche prochain, dans le Brabant wallon, alors qu’il ne reste plus que 9 points à distribuer dans la compétition linéaire.

Waterloo Ducks – Gantoise : 2-4. Le choc de cette 19e journée de championnat a tourné à l’avantage des Flandriens qui ont fait preuve de plus de réalisme que leurs adversaires du jour pour signer leur 13e succès de la saison. Un match plein et passionnant jusqu’au bout qui aurait pu basculer d’un côté comme de l’autre même si le Waterloo Ducks a manqué de précision dans le dernier geste. Privés de Guillaume Van Marcke et de Maxime Van Oost (blessé à l’épaule et forfait jusqu’à la fin de la saison), les Brabançons revenaient, par 2 fois, au score, sur penalty, grâce à leur attaquant français, Blaise Rogeau (25e et 51e), qui répliquait, successivement, à François Goyet (sur p.c.) puis à Guillaume Hellin. Mais à la 58e minute, sur penalty, Timothée Clement (58e), qui s’offrait même un doublé dans les dernière secondes, faisait basculer définitivement la rencontre du côté des visiteurs décidément très affûtés depuis plusieurs semaine. Une victoire qui valide donc définitivement la participation des Gantois, finalistes la saison dernières, aux playoffs (après le Léopold et le Dragons) mais qui ne perturbait pas réellement les hommes de Jean Willems qui devront gagner, dimanche prochain, face au Racing pour assurer, eux aussi, leur place dans le dernier carré.