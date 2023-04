Ruben Östlund, président du jury à Cannes: voici trois de ses films à voir absolument!

On ne peut que vous conseiller de regarder « Snow Therapy » . Le pitch ? Une famille (maman, papa, et deux enfants) passe un séjour agréable dans une station de ski. Jusqu’à ce qu’une mini-avalanche vienne semer la pagaille au sein de la famille. En effet, au moment de l’avalanche, observée depuis la terrasse d’un restaurant d’altitude, le père de famille a pris la fuite en courant, en plantant là sa femme et ses deux enfants. Avant de revenir, penaud, quelques minutes plus tard lorsque tout danger était écarté. On vous laisse imaginer les tensions au sein du couple... Un film jubilatoire.

Autre film à voir, « The Square » , récompensé à Cannes par une Palme d’Or en 2017. On suit les péripéties de Christian, conservateur d’un musée d’art contemporain à Stockholm, sur le point de lancer une exposition événement au concept pour le moins particulier. Le malheureux va aller de déboires en déboires. Scène culte du film : l’irruption d’un « homme singe » dans un dîner de gala. Un film dans lequel on rit jaune de bout en bout. Absolument brillant.

Last but not least, ruez-vous sur le fantastique « Triangle Of Sadness » (« Sans filtre », en V.F.), lui aussi récompensé par une Palme d’Or à Cannes, l’an dernier. On embarque avec des ultra-riches en croisière sur un yacht de luxe. Mais le capitaine du bateau, interprété par le génial Woody Harrelson, a tendance à picoler. Et rien ne va se passer comme prévu. Une satire féroce des millionnaires. Avec ici aussi, comme dans « The Square », une scène de dîner qui va virer à la catastrophe. On a rarement vu un truc aussi dingue au cinéma…