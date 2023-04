Une personne intoxiquée suite à un incendie dans une cave à la Cité Modèle à Laeken

Ce dimanche à 19h35, les pompiers de Bruxelles étaient à pied d’œuvre pour un feu de cave dans un bloc de la Cité Modèle, avenue de l’Arbre Ballon à Laeken. « Suite au dégagement de fumée, une évacuation partielle du bâtiment a été effectuée », indique Walter Derieuw. « Bilan provisoire humain : une personne intoxiquée a été tansférée à l’hôpital. Les autres personnes impliquées se retrouvent au centre culturel. »

Quatre autopompes, deux camions-échelle et deux équipes MUG et trois ambulances ont été mobilisées. Le lieu a dû être décontaminé et ventilé.