La phase classique du championnat a livré tous ses verdicts: voici la composition des Playoffs 1 et Playoffs 2

La phase classique du championnat belge a livré tous ses verdicts ce dimanche au terme de la 34e et ultime journée. Le Club de Bruges, vainqueur 7-0 d’Eupen, a décroché le dernier ticket pour les Champions’ playoffs. Les Brugeois dépassent sur le fil La Gantoise, battue 1-2 par Ostende, pourtant déjà relégué. Le Cercle s’est lui qualifié pour les Europe playoffs, au détriment de Charleroi et Anderlecht, grâce à une victoire 2-3 à Zulte Waregem, qui est relégué.Voici la composition des différents groupes prévus durant ces Playoffs 1 et 2 qui débuteront le weekend prochain.

Playoffs 1

Racing Genk (38 points)