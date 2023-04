Pensions parlementaires - M. Prévot: en finir avec les reliquats de privilèges qui entourent le statut parlementaire

S’il faut préserver les parlementaires des influences néfastes et des lobbys, «nous n’aurons plus non plus un réflexe de caste», a affirmé dimanche, en fin de journée, le président des Engagés, Maxime Prévot.

Concluant la première Convention du mouvement porté il y a un an sur les fonts baptismaux, M. Prévot a invité les président(es) d’assemblées à moderniser ce statut pour le calquer davantage sur le régime commun des travailleurs.