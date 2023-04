Calendrier, places européennes...: voici tout ce qu’il faut savoir sur les Playoffs

Ensuite, le vainqueur à l’issue des Champions’ Playoffs sera directement envoyé au dernier tour préliminaire de la Ligue des champions, ce qui représente un changement par rapport à l’an dernier (Bruges, champion, avait directement disputé les phases de groupe de la Ligue des champions). Le vice-champion sera reversé au second tour préliminaire de la Ligue des champions. L’équipe sur la dernière marche du podium ira au deuxième tour préliminaire de la Conférence League alors que le vainqueur de la Coupe jouera le dernier tour préliminaire de l’Europa League.

Si Anvers gagne la Coupe de Belgique…

Le premier changement serait que la finale entre le 4ème des Champions’ Playoffs et le vainqueur des Europe Playoffs n’aurait pas lieu. Si les Anversois terminent à la première place ou à la seconde place, les tickets européens glissent d’une place, ce qui signifierait que le troisième obtient le ticket pour l’Europa League, et le vainqueur des Europe Play-offs aurait accès aux qualifications pour la Conférence League. En cas de troisième ou de quatrième place des joueurs de Mark van Bommel, Anvers conserverait son ticket pour l’Europa League. Dans ce cas de figure, le vainqueur des Europe Playoffs prend également part au deuxième tour préliminaire de la Conférence League la saison prochaine. Les participants aux Europe Play-offs ont donc intérêt à supporter le Great Old dans cette finale de la Croky Cup.