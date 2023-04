Le Standard débutera ses PO2 contre le Cercle: «Nous serons tout de suite en mode playoffs»

Le Standard n’a pas offert le récital que ses supporters attendaient… « C’est un match décevant, notamment au niveau des combinaisons. Nous ne sommes jamais parvenus à reproduire le jeu des dernières semaines. Il ne sert toutefois à rien de tout remettre en question, il faut se relever au plus vite car six rencontres importantes nous attendent ». Steven Alzate parle comme il joue, c’est-à-dire de manière directe et sans écart inutile. Auteur de son quatrième assist en cinq rencontres, le médian sera toutefois suspendu pour le début des Playoffs 2. La faute à une bête carte jaune… « Quand tu es sur le terrain, tu ne penses pas au couperet éventuel. Je ne me tracasse pas, je sais que d’autres gars sauront me remplacer ».

Le Colombien fait toutefois partie de ces éléments sur lesquels le Standard table pour décrocher des résultats. Son absence risque donc d’être difficile à compenser. « Nous avons une grosse équipe, il est donc logique de faire confiance à tout le monde. La rencontre est terminée, on passe à autre chose, à savoir remporter les Playoffs 2 pour décrocher un ticket européen. Chaque joueur se bat pour vivre de telles soirées… » Ces fameux matches en semaine qui pourraient l’inciter à rester en bord de Meuse. « Une qualification jouerait un grand rôle, mais il y a d’autres paramètres à évoquer en temps voulu ».