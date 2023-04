Prime énergie pour le gaz et l’électricité: n’oubliez pas de la réclamer ce lundi si vous ne l’avez pas reçue automatiquement!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Vous n’avez pas reçu votre prime de 183 euros pour l’électricité ou de 405 euros pour le gaz ? Vous pouvez le réclamer dès ce lundi via le site du SPF Économie.

À ce jour, quelque 4.847.000 primes ont été octroyées automatiquement, dont près de 3 millions pour l’électricité. Mais il se peut que cet avantage vous ait échappé et c’est alors à vous d’introduire une demande de manière proactive.

Déjà en 2022, après l’octroi automatique de 4,7 millions de primes, 220.000 Belges se sont manifestés comme n’ayant pas reçu l’avantage prévu pour les mois de novembre et décembre alors qu’ils estimaient y avoir droit. Tous les dossiers ne sont toutefois pas encore analysés et tous n’auront donc pas gain de cause.