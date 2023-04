Remco Evenepoel, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège: «Gagner avec ce maillot, c’est magique!»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

L’année dernière, vous aviez attaqué au sommet de la Redoute, cette fois, c’est dans la bosse que vous avez placé la banderille. Cette côte vous inspire manifestement…

Oui, c’est un peu comme l’année dernière, même si le final était plus difficile avec la modification du tracé. Il me convenait donc mieux, avec la bosse juste après (NDLR : Cornémont) puis les Forges. On le voit aussi dans l’écart, qui a très vite grandi, approché et dépassé la minute alors que lors de ma première victoire, c’était impossible vu la configuration du tracé. C’est pour ça que je voulais encore bouger dans la Redoute.