Tenu en échec contre Genk, le Sporting de Charleroi est passé si près des Playoffs 2...

Les joueurs du Sporting de Charleroi peuvent nourrir d’énormes regrets après leur non-qualification pour les Europe Playoffs. Malgré un match fou dans lequel ils ont globalement dominé Genk, les joueurs de Felice Mazzù échouent finalement à la 9e place, à deux petits points du Cercle. « On doit tout faire pour ne pas avoir à s’entraîner pour rien », nous expliquait Damien Marcq en fin de semaine dernière. Il n’en fut finalement rien puisque le partage carolo n’a pas suffi. « On est tous très déçus. Quand on voit notre prestation face à une des deux meilleures équipes du championnat de Belgique et notre bilan sur les derniers mois, on méritait de se qualifier pour les playoffs », regrettait Felice Mazzù, qui oscillait entre grande fierté et cruelle désillusion.