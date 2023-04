Le FC Bruges va arbitrer la lutte pour le titre: tout ce qu’il faut retenir de la dernière journée de la phase classique en Pro League

Plus que l’ampleur de la victoire (7-0) contre Eupen (qui tuait tout espoir pour le Standard s’il n’avait pas chuté à OHL), la sensation de la soirée est le mauvais coup joué au rival gantois, surpris à domicile par Ostende. Par le biais d’un 4e titre d’affilée ou d’un statut de vice-champion, être dans les préliminaires de la Ligue des champions sera compliqué (8 points de retard alors qu’il y en a 18 à jouer). Cela n’a pas empêché les « Blauw en Zwart » de fêter cette 4e place synonyme de Champions playoffs (jamais Bruges n’a dû disputer les Playoffs 2) et les hommes de Rik De Mil se présentent en chasseurs, en arbitres de la lutte pour le titre.

3Top 8 : le Cercle a dribblé Zèbres et Mauves

Il y a quelques semaines à peine, notre consultant Philippe Albert avait prévenu qu’il ne fallait pas perdre le Cercle de vue pour le Top 8. Longtemps sur le velours à Zulte Waregem, Siquet et Cie ont failli jouer avec leur bonheur, la délivrance est venue de Somers à 7 minutes de la fin pour dribbler Charleroi et Anderlecht, même si les Mauves sont les premiers responsables de leur échec. On souhaite bien du plaisir aux Buffalos, aux Rouches et à Westerlo.

4Zulte Waregem rétrogradé après 18 ans

Les relégations de Seraing et d’Ostende étaient acquises avant cette 34e journée. Il restait à savoir qui de Zulte Waregem ou d’Eupen allait « hériter » du strapontin fatidique. En sombrant au Jan Breydel Stadion, les Pandas ne doivent leur salut qu’à la défaite de Zulte Waregem, après un début de match cauchemardesque face au Cercle, l’Essevee confirmant son statut de pire défense de l’élite. La défaite 2-3 de ce dimanche met un terme à un bail de 18 ans au plus haut niveau (marqué par deux victoires en Coupe de Belgique et un « titre » de vice-champion il y a dix ans à peine). Willen et Ndour ont rendu espoir aux Flandriens avant une dernière flèche brugeoise. En prenant 12 buts sur ses deux derniers matches, c’est sans gloire qu’Eupen a sauvé sa tête…

5 Les playoffs le même week-end que la Coupe