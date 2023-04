Des grillages entourent le parc Elisabeth à Koekelberg et mettent les piétons en danger: «Je prendrai un arrêté de police pour remédier à ce non-sens»

Que se passe-t-il au parc Elisabeth à Koekelberg ? Des grillages entourent le parc. Les passants qui désirent se rendre à l’arrêt du tram 9 doivent faire tout le tour. Mais ce qui inquiète de nombreux riverains, c’est la dangerosité du site. Désormais, il reste très peu de place aux piétons alors que le tram longe l’espace vert.

« Quelqu’un peut me dire pourquoi le parc Elisabeth est barricadé côté avenue du Panthéon ainsi que tous les passages piétons ? », demande une Koekelbergeoise sur Facebook. « C’est le parcours du combattant pour atteindre le parc avec nos chiens. On n’a pas le choix, soit remonter l’avenue du Panthéon, soit la descendre et rentrer par Simonis. Ce n’est pas très sympa et vraiment pas sécurisé. Ce serait opportun que les riverains soient avisés avant ces travaux. »