Conflit au Soudan: des pays évacuent leurs ressortissants du Soudan en proie aux violences meurtrières

Tirs et explosions ont encore secoué dimanche Khartoum, selon des témoins. Les violences, principalement dans la capitale et au Darfour, dans l’ouest, ont fait selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) plus de 420 morts et 3.700 blessés.

Deux avions militaires français transportant 200 personnes de différentes nationalités ont atterri à Djibouti.