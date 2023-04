Sièges arrachés, fumigènes sur les forces de l’ordre: scènes de chaos en Grèce après le choc Olympiakos – AEK Athènes (vidéos)

Après le coup de sifflet final, des dizaines de supporters locaux ont pénétré sur la pelouse, lançant des fumigènes et arrachant plusieurs sièges des tribunes. Ils ont été repoussés par les forces de l’ordre, tandis que les joueurs et le staff de l’AEK Athènes regagnaient les vestiaires sous les projectiles.

Le duel entre l’Olympiakos et l’AEK Athènes (1-3) comptant pour la 5e journée des playoffs du championnat grec a tourné au chaos dimanche soir.

Quelques instants auparavant, le président de l’Olympiakos Evangelos Marinakis était lui-même descendu sur la pelouse, s’en prenant verbalement à l’arbitre du match. « Les fraudeurs et les escrocs ont montré qu’ils n’avaient aucun scrupule. Ils ont sifflé un penalty dans une phase où il n’y a pas de contact. Ils ne sont même pas allés voir la VAR alors qu’il y avait une faute claire avant le but de l’AEK. Toute la Grèce est dégoûtée. Les escrocs de (la fédération hellénique de football) et le gouvernement, incapable de s’occuper d’eux, ont tué le football ! », a dénoncé l’Olympiakos dans un communiqué.