Un spectacle magnifique immortalisé à quelques kilomètres de chez nous: avez-vous vu des aurores boréales dans notre ciel ?

Après un premier épisode en février dernier, le ciel du nord de la France (et belge ?) nous a à nouveau offert un spectacle incroyable la nuit dernière. En effet, malgré un ciel nuageux, plusieurs photographes ont réussi à immortaliser des aurores boréales, dans le Nord, et jusqu’en Bretagne et même en Auvergne.

Les sites de prévisions ne s’étaient pas trompés: une forte activité solaire (tempête géomagnétique) a permis l’observation d’aurores boréales en France la nuit dernière.