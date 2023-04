À Reims, le marché du Boulingrin garde une grosse cote d’amour

Le vent dans le dos. Les halles du Boulingrin, bientôt centenaires, refont parler d’elles. Nos confrères de TF1 les ont intégrées dans la liste des 24 plus beaux marchés de France (lire par ailleurs) dans le cadre du désormais célèbre concours lancé par le journal de 13 heures.

De quoi remplir de fierté les habitués du lieu. À commencer par les commerçants eux-mêmes. Julien Mandra, qui vend ses bières L’Agame Barbu, défend cet écrin unique : « Rien qu’avec le bâtiment lui-même, on a une chance de gagner. Et puis ce marché est dynamique et vivant. »