Coup dur pour «Les feux de l’amour»: un acteur principal se bat contre le cancer (vidéo)

L’acteur historique des « Feux de l’amour » explique ensuite que les problèmes ont commencé à apparaître alors qu’il récupérait d’une opération du genou. « Je n’arrivais plus à uriner », témoigne la star de 82 ans, assurant avoir vécu « une des expériences les plus douloureuses de sa vie. »

« Ce bâtard ne va pas m’avoir. C’est moi qui l’aurai, et je serai bientôt en super forme. » Ému aux larmes dans une vidéo publiée sur son compte Facebook, Éric Braeden a annoncé être atteint d’un cancer de la prostate. « Je déteste parler de choses aussi intimes, mais je pense que cela peut-être bénéfique pour certains hommes plus âgés qui m’écoutent peut-être. La prostate grossit à mesure que l’on vieillit, c’est inévitable. »

Un mal qui l’a amené à consulter d’urgence un urologue, qui lui a alors annoncé la triste nouvelle. « J’étais déstabilisé, mais déterminé à me battre. Il a programmé une chirurgie pour retirer le cancer. Après la chirurgie, il m’a dit qu’il pensait avoir réussi à tout retirer. Il m’a fait revenir une semaine plus tard et a étudié le rapport de la biopsie (…) Parmi les cellules cancéreuses peu agressives, il a trouvé des cellules cancéreuses qui l’étaient… »