P3A - Escanaffles se sauve en faisant le gros dos, Bléharies pas rassuré

Les résumés des autres rencontres

Par la rédaction

Hérinnes – Tournai B 3-3

Les buts : 5e Detrait (1-0), 12e El Taani, 22e Hamma (1-2), 29e Stien (2-2), 34e El Taani (2-3), 60e Bapes (3-3).

Le match vu par Hermann Bapes, coach d’Hérinnes : « Le score est logique et nous avons pris un point amplement mérité. En fin de match, nous aurions même pu l’emporter, nous avons eu les occasions pour. Cette rencontre fait du bien parce qu’elle permet de voir quels sont les joueurs qui veulent rester. Quand on perd, ce n’est pas la même chose ».

Le match vu par Hichem Hamdi, coach de Tournai B : « Mes joueurs ont été très arrogants ce dimanche. Ils sont arrivés au match en pensant que c’était déjà gagné. Ils n’étaient pas concentrés du tout. Je suis énervé, frustré de cette rencontre. Dommage que l’on ait eu cet état d’esprit… »

Ère B – Mouscron 1-6

Les buts : 8e Bisarre, 41e Brouillard (0-2), 55e Belbecir (1-2), 70e Facon, 72e Keunebrock, 78e Djeffal, 90e Facon (1-6).

Le match vu par Léo Plume, joueur d’Ère B : « Nous sommes mathématiquement en P4 avec cette défaite. Nous avons eu des occasions pour faire la différence mais avons manqué d’efficacité. Dans les duels, nous étions bien mais la victoire de Mouscron est méritée. Il reste une rencontre à jouer, à Rongy. Nous ferons tout pour l’emporter en gardant la tête haute ».

Le match vu par Julian Depoorter, coach de Mouscron : « Nous avons eu quelques doutes en début de seconde période quand Ère B a inscrit son but. Mais une fois que nous avons remarqué, nous avons déroulé. Nous continuons notre préparation au tour final en gagnant cette troisième tranche. Nous sommes également certains de terminer deuxième avec les résultats du jour. Nos objectifs sont remplis, il faut maintenant essayer de monter en P2 ».

Thumaide – Pays Vert B 3-2

Les buts : 12e Mestdagh (1-0), 35e/pen, 48e/pen Hospied (1-2), 75e Altruy, 79e Desablens (3-2).

Le match vu par Philippe Labie, coach de Thumaide : « Nous avons réalisé une très bonne performance ! Quand on voit l’équipe du Pays Vert, avec quelques joueurs de D3, nous ne partions pas favoris du tout. Mais l’équipe a fait le travail pour la dernière à domicile. Je suis content, surtout que l’on restait sur quelques résultats décevants ces dernières semaines ».

Le match vu par Dimitri Van Nieuwenhove, coach du Pays Vert B : « Nous n’avons pas été aidés du tout par l’arbitrage. Sur les trois buts de Thumaide, deux étaient hors-jeu. Mis à part ça, ce n’était pas un grand match. Nous avons essayé de jouer au football mais nous n’avons jamais réussi à marquer le troisième but qui nous aurait rassurés. Je tiens aussi à souligner l’exemplarité de Sven Leleux, de Quentin Hospied et Joachim Dubois qui sont venus aider les P3 alors que la D3 peut encore se qualifier pour le tour final ».

Péruwelz B – Esplechin 2-2

Les buts : 48e Dewaegeneire (0-1), 82e Gahungu (1-1), 88e Dubois (1-2), 89e Gahungu (2-2).

Le match vu par Edwin Malice, coach de Péruwelz : « Cela n’a pas été un grand match. Nous avons eu les occasions pour marquer en première période mais nous n’avons pas réussi à concrétiser. C’était donc certain que cela allait se retourner contre nous et cela s’est payé cash. Nous préparons notre tour final mais nous ne l’avons pas fait de la meilleure des manières ce dimanche ».

Le match vu par Grégory Beukenne, coach d’Esplechin : « Nous ne méritions pas mieux qu’un match nul. Comme je l’ai déjà dit la semaine dernière, ce n’est pas facile de garder de la motivation dans le contexte actuel. L’extra-sportif n’est pas facile du tout avec 20 joueurs qui quittent le club. C’est dommage de finir comme ça mais je ne voulais pas repartir de zéro ».

Ellezelles – Luingne B 1-2

Les buts : 26e Schreyers (1-0), 45e Vandenbogaerde, 63e Destoop (1-2).

Le match vu par Thomas Lamblin, coach de Luingne B : « Sur l’ensemble de la rencontre, je pense que mes jeunes joueurs ont mérité leur victoire. Cela nous permet de rester en course pour le tour final. Nous recevons Béclers la semaine dernière, ce sera clairement une finale. Celui qui gagnera sera qualifié ! »

Velaines – Havinnes 3-0

Les buts : 57e De Cat, 80e et 85e Chelbi.

Le match vu par Patrick Billiet, coach de Velaines : « En première période, Havinnes a dominé mais sans être très dangereux. En deuxième mi-temps, nous avons réussi à marquer et Havinnes s’est énervé. On sent que cette équipe est stressée et qu’elle n’est pas libérée. Nous avons profité de ça ».

Le match vu par Erwan Delcampe, coach d’Havinnes : « Nous avons eu des très grosses occasions pour gagner ce match en première période. La situation du club est difficile, on sait que l’on doit absolument gagner la semaine prochaine. C’est très stressant, on verra bien ».

Béclers – Rongy 2-1

Les buts : 6e et 36e/pen K. Chotin (2-0), 50e K. Nowak (2-1).

Le match vu par Philippe Breyne, coach de Béclers : « Avec ce succès, nous restons en course pour le tour final. Nous avons joué à nous faire peur alors que le score aurait dû être plié à la pause. Pour son courage, Rongy aurait peut-être mérité un point. Mais quand on voit les occasions, le score aurait dû être bien plus lourd ! »

Le match vu par Philippe Motte, coach de Rongy : « Nous allons jouer une finale contre Ère B la semaine prochaine. En cas de succès, nous serons sauvés. Ce dimanche, nous avons manqué un peu de chance, même si Béclers aurait pu tuer le match bien plus tôt ». (A.G.)