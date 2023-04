Shannen Doherty: en plein combat contre la maladie, l’actrice affronte une nouvelle tempête

Après deux mariages de courte durée, la star de « Beverly Hills » et « Charmed » avait dit oui à Kurt en 2011, à Malibu. Trois ans plus tard, Shannen apprenait son cancer du sein. Après avoir mené publiquement son combat contre la maladie en partageant son douloureux quotidien sur les réseaux sociaux, la comédienne annonçait en 2017 sa rémission. « Le cancer nous a solidifiés », avait-elle confié à People, deux ans plus tard, tandis que son cancer s’apprêtait à revenir en force. « Kurt et moi nous aimons beaucoup plus profondément maintenant. » Le couple n’a jamais eu d’enfants.