Après Colruyt, plusieurs produits limités dans les rayons de plusieurs magasins Aldi: «Un maximum de six est autorisé»

Les produits concernés ne sont toutefois pas les mêmes : seuls les alcools forts et les cacahuètes sont limités pour les clients, rapportent nos confrères du Soir.

« Un maximum de six bouteilles et paquets est autorisé. Si une quantité plus importante est souhaitée, une facture doit être établie », indique l’enseigne, qui veut garantir la disponibilité de ces produits pour tous ses clients.