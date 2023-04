Michel Draguet quittera le 30 avril la direction des Musées royaux des Beaux-Arts

«Michel Draguet a marqué les Musées royaux des Beaux-Arts depuis mai 2005, au fil de ses mandats successifs. Sous son impulsion, les Musées royaux ont connu une importante augmentation du nombre de visiteurs et ont multiplié les partenariats noués avec d’autres institutions tant en Belgique qu’à l’internationale, a commenté Thomas Dermine.

Sous le feu des critiques, Michel Draguet avait toutefois annoncé qu’il briguerait un 4e mandat. «Il y a un mal-être au sein des équipes des Musées», avait-il ensuite reconnu, en référence notamment à cette lettre ouverte, mais aussi à «une plainte et une demande d’accompagnement psycho-social».

Mi-décembre, une trentaine de membres du personnel avaient dénoncé, dans une lettre ouverte, «des conditions de travail épouvantables» dans un «climat de terreur et de mépris».

«Les conditions de travail sont en effet problématiques. On ne peut pas indéfiniment faire plus et mieux avec moins», avait-il ajouté.