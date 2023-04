L’avenir d’un joueur du Real Madrid lié à celui d’Eden Hazard: le club doit faire partir le Belge pour conserver son atout espagnol!

Eden Hazard n’a pas beaucoup de temps de jeu au Real Madrid, et sait bien que la situation ne devrait pas évoluer à l’avenir. Pour autant, l’ancien Diable rouge entend bien rester dans la capitale madrilène jusqu’à la fin de son contrat, c’est-à-dire juin 2024. Sauf que cela pose un casse-tête à la direction Merengue par rapport à un autre joueur.

Le Real se penche actuellement sur la prolongation de plusieurs de ses éléments en fin de contrat et notamment celui de Marco Asensio. L’échéance est le 30 juin prochain et jusqu’à présent, rien n’a bougé pour un nouveau contrat, rapporte AS. L’ailier est pourtant auteur d’une belle saison avec 11 buts et 7 passes décisives. Le problème est que le club comptera la saison prochaine trop de joueurs au profil similaire : Asensio donc, Eden Hazard ensuite et… Brahim Diaz, qui va revenir de son prêt à l’AC Milan.