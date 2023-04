La Chine assure respecter le «statut d’Etat souverain» des pays de l’ex-URSS

Ces propos ont provoqué une levée de bouclier dans les Etats concernés et ont été qualifiés d’« inacceptables » par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrel, pour qui « l’UE ne peut que supposer que ces déclarations ne représentent pas la position officielle de la Chine ».

« La Chine respecte la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de tous les pays et soutient les objectifs et les principes de la Charte des Nations unies », a encore assuré lundi Mme Mao.

« Après l’effondrement de l’Union soviétique, la Chine a été l’un des premiers pays à établir des relations diplomatiques avec les pays concernés », a-t-elle précisé.