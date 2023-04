Nouvelle rencontre des partenaires touristiques de la destination Condroz-Famenne

Même si la météo n’était pas des plus favorables pour une découverte à pied d’une partie du domaine provincial et d’activités aux Basses, chacun est retourné content d’avoir pu découvrir et partager durant une journée des choses parfois insoupçonnées de la région. Le rendez-vous du départ de la journée était fixé au musée NEM du domaine accueilli par Marie-Julie Baeken, la nouvelle directrice depuis peu : « originaire de Furfooz, je connais bien la région. Auparavant, j’ai été directrice du lac de Bambois, un peu le petit frère du domaine de Chevetogne. Nos enjeux sont de renforcer les partenariats avec tous les acteurs des alentours comme les écoles, les associations… Notre situation financière est dans un fragile équilibre entre la diminution des coûts et l’augmentation des recettes ! En tant que régie autonome, nous devons être en bénéfice ! » Pour ceux qui aiment venir même de temps en temps au domaine provincial, il est préférable d’acheter le Pass Loisirs 2023 (75 € pour les habitants de la province de Namur et 95 pour les communes associées) ! Pour l’entrée individuelle, 3 choix suivant que la journée est nature (13 € par voiture), loisir (11 € par personne) ou fun (16 € par personne). Toutes les infos sont disponibles sur www.Domainedechevetogne.be. De nouvelles offres sont désormais possibles afin d’augmenter les recettes comme des journées de teambulding, des family days, l’escape game au musée d’histoire naturelle, des anniversaires… 40 ambassadeurs bénévoles aident les animateurs du Domaine.

Au programme de la matinée, une promenade à pied dans le parc à la découverte de la ferme des petits et de l’info-shop, en passant à travers les plaines de jeux, devant le mini-golf pour descendre vers la zone humide et remontée par le PMR des étangs et le panoramique.

Pendant le repas au restaurant des Rhodos, l’équipe de la Maison du Tourisme a présenté les nouveautés de 2023 : une nouvelle carte des promenades dans les communes de Ciney, Hamois et Havelange au prix de 6 € (362 km de promenades et 200 km de balades VTT), la relance de flipos avec la création de 15 Flip’Oli, 15 jetons à l’effigie des personnages de Mes Aventures d’Enchanteur (dont un d’Olibrius et un de Condruza) et de fiches éditées par le GAL sur toutes les cultures du Condroz.

Pour le programme de l’après-midi, direction du village des Basses (Haversin) pour 2 découvertes : – Le potager Les légumes d’Émile et Camille où, sur 2 ha de terres cultivables et 1 ha de vergers, légumes, fruits et tisanes sont produits. On peut les acheter tous les mercredis de 14h à 19h au 15, rue de Verenne aux Basses et dans leur magasin de producteurs Fermes en vie situé au 15 Place aux Foires à Marche-en-Famenne du jeudi au samedi. Pour plus d’infos, allez sur http://leslegumesdemileetcamille.be/la-vente. Des portes ouvertes s’y dérouleront le 2 juillet. – Les ateliers de Wildspoon.be où 3 disciplines sont possibles avec des artisans locaux : la céramique (l’atelier de Myriam est à 500 m), le bois de sculpture avec Peter et la vannerie. Des journées à thème permettent à des groupes entre 4 et 8 personnes de créer des objets (cocotte à pain, cruche ou oya en céramique, banc, siège, cuillère en bois, tisane ou panier végétal).