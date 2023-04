Un pique-nique chic à Pommerœul le dimanche 30 avril

Imaginez une belle ferme en carré, bordée de prairies : cette ancienne dépendance de l’abbaye de Crespin révèle des bâtiments datant du 18e siècle, restaurés avec soin dans un véritable écrin de nature. C’est cette propriété qui servira de décor au pique-nique organisé à Pommerœul, le dimanche 30 avril.

Prenez de bons produits et le savoir-faire des chefs locaux Romanina Traiteur & Épicerie fine et Chez Paulin. Ajoutez la touche florale de La Fleuriste – Emma. Secouez le tout et vous obtiendrez un pique-nique chic, qui vous réservera de belles surprises gastronomiques.