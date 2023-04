Une fresque en hommage à Félicien Rops réalisée rue Fumal, à Namur

Le parcours Namur Street Art s’enrichit d’une nouvelle œuvre créée par un duo bruxellois, HELL’O Collective. Cette peinture réalisée en ce moment rue Fumal, dans le cadre de Namur Confluent Culture, mêle des créatures imaginaires ainsi que des motifs décoratifs et végétaux en référence à l’univers de Félicien Rops, qui a son musée à quelques pas de là.

Pour cette peinture monumentale de 8m sur 12, Jérôme Meynen et Antoine Detaille ont représenté l’artiste namurois exhibant la mort dessinée de manière chimérique et graphique. Comme Rops était grand fan de botanique, la composition est agrémentée de vases et de plantes. Un squelette se transforme à son tour en plante, en référence à l’œuvre « Les épaves ». La demi-lune au centre de la composition rappelle l’endroit à Corbeil-Essonnes où l’artiste s’était installé. Les trois personnages sur la droite évoquent les femmes qui ont traversé la vie de Rops. L’une d’entre elles porte le bandeau sur les yeux en clin d’œil à « Pornocratès », son œuvre la plus emblématique.