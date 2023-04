Le taux d’épargne des ménages s’est replié au quatrième trimestre de 2022

Tandis que le revenu disponible des ménages s’est inscrit en hausse (+1%), leurs dépenses de consommation finale ont augmenté plus fortement (+3,7%), ce qui impacte négativement le taux d’épargne, analysent l’ICN et la BNB.

Au quatrième trimestre, le taux d’investissement des ménages (qui inclut la construction et la rénovation de logements et la formation brute de capital fixe des indépendants et des ISBL au service des ménages) est resté assez stable, à 10,1%.