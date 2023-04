Mauvaise passe pour Kev Adams: l’acteur serait embourbé dans un scandale financier qui aurait fait perdre un million d’euros à des centaines d’investisseurs

Lire aussi «J’ai du mal avec ma gueule, mes cheveux, mes dents écartées, mon double menton…»: Kev Adams nous parle de ses complexes physiques (vidéo)

En plus d’apparaître au générique, les investisseurs devraient aussi toucher 80 % des profits. Seulement voilà… presque un an après le lancement de la campagne, le film est toujours au point mort et, d’après Mediapart, les investisseurs pourraient ne jamais revoir la couleur de leur argent. « Quelque 700 investisseurs ont perdu plus d’un million d’euros dans le projet », informe le journal. Lequel précise par ailleurs que le dénommé Fabi serait « un mystérieux homme d’affaires fan de cryptomonnaies et de poker », et qu’il aurait fait transiter les fonds récoltés grâce aux NFT sur les comptes d’une société opaque, à Dubaï. Il aurait ensuite perdu cet argent lors du crash des cryptomonnaies…