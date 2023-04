Entre Jérôme de Warzée et les «Poufs», quelque chose s’est réellement cassé: «Elle me fait des doigts d’honneur, je le sais…»

Début 2020, la guerre avait éclaté entre Jérôme De Warzée et les « Poufs ». Rapidement, Sarah Grosjean et Bénédicte Philippon se retrouvaient privées d’apparition dans le « Grand Cactus », l’émission qui avait fait leur succès. On avait alors assisté à un règlement de compte par médias interposés.

La RTBF avait, à l’époque, tenté d’apaiser la situation via un communiqué : « La RTBF regrette que le manque de communication entre les trois intéressés ait conduit à cette situation de crise impliquant les fans. Une situation qu’aucune des parties n’a voulue. La RTBF reconnaît les grandes qualités professionnelles de Bénédicte Philippon et Sarah Grosjean et précise qu’elles pourraient participer à des projets autres que Le Grand Cactus. », avait annoncé le service public à l’époque.