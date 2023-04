Le club de cécifoot de Charleroi à l’honneur sur Télésambre ce lundi soir

Dans le cadre de notre partenariat avec Télésambre et son émission Tous Terrains Le Club, nous serons une nouvelle fois au rendez-vous ce lundi soir pour notre édito mensuel dans lequel nous ne manquerons pas de mettre ce sport pas comme les autres et ses pratiquants à l’honneur. Michel Bertinchamps et son fils Jean-Michel seront sur le plateau avec toute leur équipe.

Un reportage consacré à un des jeunes éléments du club viendra en complément de cette émission organisée en présence du staff du Cécifoot Charleroi soutenu par la Fondation du Sporting. Très impliqué dans ce projet depuis de nombreuses années, Roberto D’Ortona sera en plateau tout comme l’ancien Soulier d’Or du futsal Alain Fostier.